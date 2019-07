Julkisen sanan neuvoston kantelut vähentyneet, taustalla ovat entistä tarkemmat ohjeistukset ja rajattu valitusaika

Neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi oli kymmenen hakijaa, valinta tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Julkisen sanan neuvoston (JSN) kanteluiden määrä on ollut viime vuosina laskusuuntainen. Tämän vuoden aikana saapunut hieman yli sata kantelua, joista 35:stä on tehty ratkaisu ja 31 on otettu käsittelyyn.

Viime vuonna kanteluita oli hieman yli 300. Kanteluiden määrässä oli selvä piikki vuonna 2016, jolloin niitä tehtiin peräti 450.

JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtajan Jukka Holmbergin mukaan kehityksen syynä ovat tarkemmat ohjeistukset. Julkisen sanan neuvoston sääntelyn piiriin kuuluvat lähes kaikki suomalaiset tiedotusvälineet.

– Olemme lisänneet ohjeistusta ja sääntöjä siitä, millä tavalla ja missä aikataulussa voi kannella. Ohjeistusta on tullut esimerkiksi siitä, että kantelun voi tehdä vasta viikon kuluttua jutun julkaisemisesta. Siinä välissä lehti ehtii usein korjata virheensä, Holmberg kertoo.

Toimilla on hänen mukaansa pyritty tietoisesti vähentämään kanteluruuhkaa, jotta olennaisimmat kantelut saisivat nopeammat käsittelyajat.

– Meillä saa aika vapaasti kuka tahansa kannella (tiedotusvälineen menettelystä), mutta joihinkin vaaditaan asianomaisen suostumus.

JSN:n kantelun ohjeissa todetaan muun muassa, että mikäli jutusta kannellaan ilman perusteltua syytä aiemmin kuin viikko julkaisun jälkeen, kantelu karsitaan. Kantelijan on ensin myös oltava itse yhteydessä kyseiseen tiedotusvälineeseen ja pyytää sitä korjaamaan menettelyään. Kanteluun on liitettävä myös kirjeenvaihto tiedotusvälineen kanssa, mikäli kyseessä on asiavirhe.

Toisaalta kantelulla on myös takaraja, sillä neuvosto ei ota kantelua käsittelyyn, mikäli jutun julkaisemisesta on kulunut yli kolme kuukautta.

Uusi puheenjohtaja vuodenvaihteessa

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsee parhaillaan neuvostolle uutta puheenjohtajaa kaudelle 2020–2023. Nykyinen puheenjohtaja Elina Grundström jättää tehtävän vuodenvaihteessa.

Haku päättyi ennen juhannusta, ja valintaprosessissa on parhaillaan kesätauko.

– Hakijoita oli kymmenen. Me valitsijat kokoonnumme seuraavan kerran elokuun puolivälin paikkeilla, ja valinta olisi tarkoitus tehdä syyskuun loppuun mennessä, Holmberg sanoo.

Hakijoiden nimiä ei julkisteta, sillä kyseessä on luottamuksellinen ja yksityinen haku. Julkisuuteen kerrotaan Holmbergin mukaan vain valitun henkilön nimi.

– Hakijoiden tasoon olen tyytyväinen, siitä on hyvä lähteä seulomaan syksyllä. Lähdimme hyvissä ajoin liikkeelle, sillä puheenjohtajan vaihto on vuodenvaihteessa.