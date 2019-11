Legendaariselle hiihtäjä-Mietaalle tyytyväisyys syntyy liikunnasta, unesta ja ruuasta: "Onnelliseksi voi tulla, jos tuntee itsensä oikein hyvin."

Kun Juha Mieto antaa syntymäpäivähaastattelua helsinkiläisen hotellin aulassa, se näkyy ja kuuluu.

Vähän väliä joku ohikulkijoista huikkaa hänelle tervehdyksen, sillä 50 vuoden ajan suomalaiset ovat katsoneet, miten tämä Vanhan testamentin profeetan näköinen uroo on hiihtänyt, voittanut, hävinnyt katkerasti, hävinnyt vielä katkerammin, selvinnyt leskenä ja yksinhuoltajana, syönyt elämän tarjoilemat mämmit ja kärmeskeitot sekä kiertänyt maata kuin perusturvallisuuden toteemi, mies jonka kaltaisia ei enää tehdä.

Samaan aikaan Mietaa on katsellut suomalaisia muhkean partansa takaa.

– Kulissien takaa on mukava hymyillä, Mieto naureskelee.

– Sitähän laskettiin, että hävisin parran takia kultamitalin, mutta olihan Wassbergillakin parta.

Se oli se Lake Placidin 1980 olympialaisten 15 kilometrin hiihto, jonka voiton Mieto hävisi sekunnin sadasosalla Ruotsin Thomas Wassbergille.

– Jos se olisi mennyt toisinpäin, että olisin voittanut sadasosalla, joku olisi sanonut, että niin, voitti vain sadasosalla. Olin silloin jo 30-vuotias ja osasin ottaa sen oikealla tavalla, Mieto sanoo.

Se oli elämää surkeampi tappio, mutta se kääntyi Miedon voitoksi. Se teki hänestä suuremman kuin olympiavoitto olisi tehnyt ja se hukutti alleen 1970-luvulla muodissa käväisseet kriitikot, joiden mielestä Mieto oli ylimainostettu ja pehmeä selittelijä.

– Pitää aina muistaa, että toiset tykkää ja toiset ei, ja vaikka puhuisi täysiä tosia, ne sanovat että se selittelee. Mutta sehän on hienoa, että me ihmiset ollaan erimoisia. Se on rikkaus. Jos kaikki harrastaisivat hiihtoa, ei tästä elämästä mitään tulisi, Mieto sanoo.

Pikkupoikana Juha Mieto ei kerinnyt montaa tuntia istua kansakoulussa, kun hänellä oli jo kiire pois.

– Silloin tehtiin lapsetkin rajusti hommia ja mä ajattelin, että kun pääsis äkkiä töihin. Mulla oli selvä visio, että kuinka tuun toimimaan.

Tuo lapsen ajatus on toteutunut, vaikka Miedon lapsuudessa urheilu ei ollut ammatti eikä kukaan ajatellut, että hiihtouran jälkeen itsensä voisi työllistää kiertämällä juhamietona erilaisissa tilaisuuksissa.

– Olen hyvin sosiaalinen. Mihinkään en ole kaupannut ihteäni, enkä koskaan ole ottanut manageria, vaikka moni on tarjoutunut. Keikkoja on piisannut ja vieläkin piisaa. Saan olla hyvin kiitollinen ja onnellinen siitä.

Mutta on Miedossa toinenkin puoli, erakko. Hiihtoaikoinaan hän saattoi viihtyä seitsemänkin viikkoa syysleirillä Lapissa, lekotella luppoaikanaan kuin Ellun kana.

– Mä nautin olemisesta, kun saan olla viikon tai kaksi kotona yksin. Eikä ole yhtään ikävä ihmisiä, Mieto sanoo.

Tyytyväisyys syntyy hyvin arkisista, pienistä asioista. Niitä ovat liikunta, uni ja ruoka, vaikka mämminsyönnin Mieto on vähentänyt puoleen entisestä, 20 rasiaan pääsiäistä kohti.

– Onnelliseksi voi tulla, jos tuntee itsensä oikein hyvin. Kaikilla on hyviä ja huonoja puolia, ja ne huonot pitää osata käsittää oikein. Kateus ja katkeruus, ne olen pyrkinyt välttämään. Jos huomaa, että kateus nostaa päätään, pitää mennä peilin eteen ja jutella sen juperon kanssa.

Kun ikää on 70 vuotta, ei näinkään komia mies halua neuvoa muita. Mutta yksi elämänohje hänen suustaan tulee.

– Jos pyrkii siihen, että aina on hyvä olla, ei koskaan ole hyvä olla. Takapakit kuuluvat myös elämään.