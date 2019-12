Joulukuu on ollut selvästi keskimääräistä lämpimämpi muttei poikkeuksellisen lämmin – ensi viikolla on luvassa aurinkoista säätä

Suomi on jakautunut kahtia sään suhteen: pohjoisessa on ennätyksellisen paljon lunta ja etelässä keskimääräistä vähemmän tai ei lainkaan.

Koko maassa joulukuussa on ollut selvästi, jopa viisi astetta, keskimääräistä lauhempaa ajankohtaan nähden. Suurimmat poikkeamat ovat olleet Lapissa ja idässä.

Lunta Lapissa on sitä vastoin ajankohtaan nähden ennätyksellisen paljon: Sodankylässä lunta on jo 81 senttiä, ja hyvin laajalti Lapin alueella sitä on puoli metriä.

– Suomi on aika kahtiajakautunut tällä hetkellä: etelässä lunta keskimääräistä vähemmän ja Lapissa ennätyksellisen paljon. Tilanne on tietysti melko tyypillistäkin näin lauhalle talvelle. Sademäärät ovat olleet melko suuria, ja idässä ja pohjoisessa suurin osa sateesta on tullut lumena, joten lunta on kertynyt sinne paljon. Lännessä taas suurin osa tulee vetenä, jolloin vähäinen lumi sulaa aina pois, kertoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila Lännen Medialle.

Hän luonnehtii joulukuun säätä yleisellä tasolla, sillä tarkka tilastoraportti joulukuun säästä julkaistaan ensi viikolla.

Joulun pyhinä Tampere-Pori-linjan pohjoispuolella saatiin muutama sentti lunta, mutta Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi jäivät Jylhä-Ollilan mukaan käytännössä lumettomiksi.

Ensi viikolla on tulossa jälleen lauhoja päiviä, joten vuoden vaihtuessa Etelä- ja Länsi-Suomi aina Tampereelta Vaasan seudulle voi olla jo täysin lumeton. Pohjoisen Suomen lisäksi Keski-Suomen maakunnissa, Savossa ja Keski-Pohjanmaalla lumipeite puolestaan on Jylhä-Ollilan mukaan niin vahva, että lumet pysyvät, vaikka plussakelejä tulisikin.

Vuosi vaihtuu pakkasessa

Vaihteleva säätyyppi jatkuu: alkuviikosta sää lauhtuu, mutta vuoden vaihtuessa sää hieman kylmenee.

– Uudenvuodenaattona lämpötila painuu pakkaselle etelässäkin ja Lapissa voi olla 10–15 astetta pakkasta. Sää on selkeä. Torstain ja perjantain tienoilla sää lauhtuu jälleen.

Kokonaisuutena ensi viikko näyttää lauhalta, ja sellaisena jatkuu ainakin loppiaiseen saakka. Pakkaset ovat Lapissakin heikkoja ja etelässä ja lännessä lämpötilan nousevat ylimmillään viiteen plusasteeseen. Myös idässä ja pohjoisessa mittari nousee nollan yläpuolelle.

Jylhä-Ollilan mukaan selvää muutosta säähän ei ole näköpiirissä. Viime ajoista poiketen tosin ensi viikolla on luvassa auringon paistetta useampana päivänä koko maassa. Koko maassa on ajoittain myös melko tuulista.

– Läntinen ilmavirtaus on verrattain kuiva ja sateet jäävät Norjan vuoristoon.

Ennätyslämmintä oli vuonna 2006

Vaikka päättyvä joulukuu on ollut lämmin, ei se Jylhä-Ollilan mukaan ole ollut kuitenkaan harvinaisen lämmin tai edes poikkeuksellinen 2000-luvun joulukuu.

Ennätyksellisen lämmin joulukuu koettiin vuonna 2006, jolloin oltiin reilusti plussan puolella laajasti Etelä- ja Keski-Suomessa. Etelärannikolla ja lounaassa mittari näytti keskimäärin viittä lämpöastetta.

– Manner-Suomessa oli 3-4 astetta lämmintä ja merisääasemilla enemmän. Nollaraja jatkui Savo-Karjalasta aina Oulun seudulle asti. Pilvisiä, sateisia ja lauhoja päiviä oli paljon.