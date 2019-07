Ilmatieteen laitos päätti joukkoistaa säähavaintojen tekemistä, ja otti käyttöön Sää-sovelluksessaan Omat havainnot -toiminnon vuonna 2017. Suosio on osoittanut, että osio jää sovellukseen pysyväksi toiminnoksi.



– Toiminto oli pilotti, sillä emme halunneet sen jäävän riippakiveksi sovellukseen, jos se ei olisi toiminutkaan, sanoo ryhmäpäällikkö Ismo Karjalainen Ilmatieteen laitokselta.



Noin puolentoista vuoden pilotin aikana yli 15 000 käyttäjää lähetti noin 50 000 havaintoa

paikallissäästä. Reilusti yli kymmenesosan näistä havainnoista on tehnyt simolainen Risto Korkala. Hänen tietojensa mukaan havaintoja on kertynyt tähän mennessä yli 6700.