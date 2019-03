Jos olet nainen ja asut maakunnassa, niin saat todennäköisesti paljon pienempää eläkettä kuin pääkaupunkiseudun asukas

Entäs jos olet maksanut yksityistä eläkevakuutusta, niin helmikuusta lähtien esimerkiksi minulta on mennyt puolet kolmensadan eläkkeestä veroon. Tosin muiden eläkkeiden veroja on hiukan laskettu, joten vaikutus koko eläkkeeseen on vain pari prosenttia miinusta.

Sääliksi käy, jos joku on rakentanut eläketurvansa yksityisen vakuutuksen varaan.