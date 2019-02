Jopa yli 60 prosenttia päiväkotien henkilöstöstä harkitsee alan vaihtoa – lakiuudistuksen pelätään jakavan väen eri porukoihin

Muistuttaisin siitä, että kaikki hoitotyö on tiimityötä. On omasta asenteesta kiinni, näkeekö eri koulutuksen saaneen työkaverinsa uhkana vai mahdollisuutena. Pyrkiikö oppimaan häneltä, vai pyrkiikö nostamaan sitä omaa häntäänsä työyhteisössä toista väheksymällä. Niin kauan, kun muistaa olevansa töissä hoidettavaa varten, ja että sen hoidettavan hyvinvointi on keskiössä, ei pitäisi olla mitään ongelma siinä, että omassa työporukassa on monenlaista tietoa ja taitoa, jota voi itsekin oppia käyttämään. On erikoinen ajatus, että eri ammattiryhmien tieto ja työtavat voisivat olla ristiriidassa keskenään, jos kaikki tähtää kuitenkin lapsen hyvinvointiin. Miten se oma ammattitaito siitä vähenee, jos oppii näkemään asioita eri näkökulmista ja näkemään eri tapoja toimia. Siinähän se väistämättä päin vastoin lisääntyy.

Naisvalaiset hoitoalan yhteisöt ovat usein käsittämättömän hierarkisia, joissa ihmisten on vaikea liikkua roolista toiseen. Se on erittäin huono asia, koska silloin myös lapsille on varattu tietty rooli, perustuen enemmän lapsen ulkoisiin ominaisuuksiin (ikä, sukupuoli) kuin lapsen sisäiseen maailmaan ja lapsen persoonaan. On erittäin tervetullutta, jos näihin työyhteisöihin saadaan vähän lisää happea ja uutta näkökulmaa.