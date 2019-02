Joko nyt tulisi valmista? – Virkamiehen arvio yli 12 vuotta kestäneiden sote-valmistelujen karikoista: "Poliittinen ohjaus on yltänyt jopa pykälätasolle"

"Neljä vuotta on lyhyt aika lainsäädännön valmistelussa, puhumattakaan täytäntöönpanosta"

Niin on mutta kun enempää aikaa ei ole. Tomppelit äänestäjät vaihtavat päättäjät neljän vuoden välein. Täälläkin on heti useita kommentteja ettei tästä mitään tule. Kommentoijat eivät luultavasti asiasta mitään tiedä tai ymmärrä. Nyt tapetille nousseesta vanhusten huonosta hoidostakin syytetään nykyhallitusta ja sotea vaikka ne yrittävät korjata nykytilannetta, joka on edellisten päättäjien päättämättömyyden tulos.

Backman höpisee että kaikki aika käytetään ja valmista tulee vasta loppuvaiheessa. Eipä tullut edellisellä hallituksella, se vastusti loppuvaiheessa omia esityksiäänkin. Sipilä ymmärsi että kiire tulee ja aloitti vauhdilla alusta alkaen. Mitenkähän olisi pitänyt toimia?