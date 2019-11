Joka kolmannen lukiolaisen opinnot hidastuneet uupumuksen takia – Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja pitää tilannetta äärimmäisen huolestuttavana

Koko lailla suuri osa nuorista on uupuneita silloin kun pitäisi tarttua tosi toimiin. Miten sitten kun pitää herätä aamulla aikaisin töihin ja alkaa kartuttamaan eläkeään. Silloin alkaa parkuminen, että ei jakseta ja suuret ikäluokat on syyllisiä, syövät kaiken heidän nenänsä edestä.

Itse ei kuitenkaan olla muutakuin uupuneita ja siitäkin pitäisi karttua palkaa ja eläkettä.

On plokkareita ja tupettajia, jotka eivät koskaan kartuta kansantaloutta mutta elävät fiinisti.