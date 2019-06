Johanna Lahti on valittu Ilta-Sanomien uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi

Johanna Lahti nimitetään 1.11.2019 alkaen Ilta-Sanomien uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi, Sanoma Median tiedotteessa kerrotaan. Tapio Sadeoja siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa.

Lahti työskentelee tällä hetkellä Sanoma Lifestyle -yksikön vetäjänä. Ennen nykyistä työtehtäväänsä Lahti on työskennellyt Me Naisten päätoimittajana ja toimituspäällikkönä ja sitä ennen Ilta-Sanomissa, muun muassa viihdetoimituksen, viikonvaihdeliitteen ja tv-lehden esimiehenä, Lontoon-kirjeenvaihtajana ja ulkomaantoimittajana. Koulutukseltaan Lahti on filosofian maisteri.

– Kiinnostus Ilta-Sanomien päätoimittajan tehtävää kohtaan oli ainutlaatuinen: meillä oli prosessissa mukana todella kovia hakijoita. Johannalla on vahva uutistausta, monipuolinen näkemys tarinankerronnasta eri kanavissa sekä pitkä johtajakokemus. Hän tuntee iltapäivälehtimaailman sekä tämän päivän featurejournalismin ja on ehdottomasti paras valinta rakentamaan niiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä Suomen suurimman uutismedian, Ilta-Sanomien johdossa, kertoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta tiedotteessa.

– Työskentelin Ilta-Sanomissa 13 vuotta, ja siellä oppimani uutisajattelu ja tekemisen tahti on minulla yhä selkäytimessä. Ilta-Sanomat on laadukas ja verevä uutismedia, johon suomalaiset luottavat kovimmissakin uutistilanteissa. Olen iloinen ja innostunut siitä, että pääsen mukaan tähän porukkaan, Johanna Lahti kuvaa.