Johan Hellström tunsi kaikki Uumajan lentoturmassa kuolleet – ”Suru ei lopu koskaan, mutta opin elämään sen kanssa”

Uumajan laskuvarjohyppykerho menetti sunnuntain onnettomuudessa kolmasosan jäsenistään.

Uumajan laskuvarjohyppykerhon portin edessä on kukkakimppuja, ruusuja, kynttilöitä ja kortti. Yhdeksän kerhon jäsenistä kuoli lentoturmassa sunnuntaina.

Tien varteen pysähtyy auto, ja nainen tuo lisää ruusuja muistopaikalle. Median edustajia on paikalla, mutta heitä päästetään kerhon tiloihin vain yksi kerrallaan.

Porttien sisäpuolella, kiitoradan varressa on hyppykerhon punainen peltirakennus. Rakennuksen edustalle on asetettu hyppymerkkinä käytetty punainen risti. Sen päälle on tuotu kukkia ja kynttilöitä.

Pari ihmistä seisoo ristin edustalla hiljentyneenä.

Sisällä toimistossa istuu kerhon hyppytoiminnan päällikkö Johan Hellström. Hän oli sunnuntaina Sloveniassa hyppäämässä, kun hän sai tiedon onnettomuudesta. Hellström perui välittömästi kaikki menonsa ja palasi Uumajaan.

Kotiinpaluunsa jälkeen hän on käyttänyt suurimman osan ajastaan ihmisten kanssa puhumiseen, halaamiseen ja halausten vastaanottamiseen.

– Tämä on kauhea tragedia, todella surullista. Menetimme yhden kolmasosan aktiivisista jäsenistämme, hän sanoo.

Hellström tunsi hyvin kaikki turmassa kuolleet. Joitain hän oli opettanut hyppäämään ja osan kanssa hän oli kilpaillut muodostelmahypyssä. Uumajan laskuvarjokerhossa on viisikymmentä jäsentä, joista 25–30 on aktiivisia.

Hellström kuvailee hyppykerhoa tiiviiksi yhteisöksi.

Surun kanssa oppii elämään

Ruotsin Statens Haverikommission selvittää onnettomuuden syytä. Statens Haverikommission vastaa Suomen Onnettomuustutkintakeskusta.

Arvioiden mukaan tutkinnassa voi mennä jopa vuosi. Tutkintaa vaikeuttaa se, ettei koneessa ollut mustaa laatikkoa, joka tallentaa tietoja koneen toiminnasta.

Hellströmin mukaan nyt ei ole tärkeintä spekuloida eikä arvailla, mistä onnettomuus johtui. Jonain päivänä se selviää.

– Nyt on tärkeintä pitää huolta toinen toisistamme, puhua ja antaa ihmisten surra omalla tavallaan, Hellström sanoo.

Maanantaina hyppääjät järjestivät muistotilaisuuden kerhon tiloissa, ja illalla he osallistuivat kirkossa järjestettyyn muistotilaisuuteen. Kerho on myös pitänyt ovet avoinna turmassa kuolleiden läheisille. Sinne on voinut tulla puhumaan ja suremaan.

Hellström puhelin soi aika ajoin ja ihmiset käyvät jututtamassa häntä. Hän kertoo, että kokemuksesta selviäminen vie lopun elämän.

– Suru ei lopu koskaan, mutta opin elämään sen kanssa, hän sanoo.

Uumajan laskuvarjohyppääjien kerhotalo sijaitsee Uumajan lentokentän vieressä.

Tukea onnettomuudessa kuolleiden läheisille

Ruotsin laskuvarjohyppääjien liiton puheenjohtaja Per-Olov Humla on saapunut yöllä Tukholmaan. Vielä eilen hän oli Uumajassa.

Hän ei halua arvioida turman syytä.

– Meillä on luottamus, että tutkintaryhmä tekee kaikkensa selvittääkseen onnettomuuden syyn, Humla sanoo.

Hän kertoo, että tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa, aiheuttaako onnettomuus joitain muutoksia laskuvarjohyppääjien toiminnassa. Hän korostaa, että kyseessä ei ollut laskuvarjohyppyonnettomuus, vaan lento-onnettomuus, jossa oli mukana laskuvarjohyppääjiä.

– Tällä hetkellä on tärkeintä antaa mahdollisimman paljon tukea onnettomuudessa kuolleiden perheenjäsenille ja läheisille.