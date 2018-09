Joensuussa Kiihtelysvaaran kirkko on tulessa - hirsiseinät enää pystyssä

Joensuussa palaa Kiihtelysvaaran kirkko. Pelastuslaitoksen arvion mukaan kirkko tulee tuhoutumaan täysin palossa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta hieman ennen kello viittä aamulla. Palosta tuli automaattihälytys kello 4.50.

Kirkon sammutustyöt jatkuvat pelastuslaitoksen arvion mukaan vielä pitkään. Kellotapuli ja lämpölaitos saatiin suojattua. Paloalueen lähistöltä on siirretty autoja pois, ja lähialueen ihmisille on tiedotettu tapahtuneesta.

Pelastuslaitokselta kerrottiin hieman kello puoli seitsemän jälkeen aamulla, että kirkon katto on romahtanut ja hirsiseinät ovat enää pystyssä.

Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Henkilövahinkoja ei ole tullut.

Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä Hammaslahden, Ilomantsin, Joensuun, Joensuu VPK:n, Kiihtelysvaaran ja Reijolan paloasemilta. Paikalla on parikymmentä palomiestä.

Museoviraston verkkosivujen mukaan Kiihtelysvaaran 1700-luvun puukirkko on Pohjois-Karjalan vanhimpia. Rakennusmestari Henrik Hägerin johdolla 1769-1770 rakennettu kirkko uudistettiin 1931 arkkitehti Juhani Vikstedtin suunnittelemassa korjauksessa, Museovirasto kertoo. Vuonna 1967 sisäseinistä poistettiin myöhempi ponttilaudoitus ja kirkon maalauskoristelu restauroitiin.

Joensuun kaupunginjohtaja: Aivan kamala juttu, kirkko on korvaamaton

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen kuuli Kiihtelysvaaran kirkkopalosta STT:ltä. Hän kuvailee paloa kamalaksi asiaksi.

- Tämä on iso juttu. Se on korvaamaton kirkko ja vanha historiallinen rakennus. Sitä ei voi samalla tavalla korjata koskaan. Tämä on monella tavalla hankala asia, hän sanoo.

Karjalaisen mukaan uutinen laittaa myös pohtimaan, miten kirkko on syttynyt.

- Täytyy nyt vain odotella, että saa enemmän tietoa pelastuslaitokselta, hän sanoo.