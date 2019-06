Jo yksi aktiivinen murtaja tai rikollisporukka voi kääntää asuntomurtojen määrän kasvuun – "Rajat ylittävä rikollisuus on suuri haaste", poliisi muistuttaa

Mitä se lukko auttaa. Se on vain rehellisiä varten. Monessa ulko-ovessa on lasi. Vaikka olisi kerrostalossa niin ne tulee parvekkeen kautta. Kuka haluaa asua pankissa. On minullakin kamerat ja varkaat päätyy youtubeen, jos tulevat. Ei se tekoa jätä tekemättä. Poliisi voi vaan läksyttää minua rikollisen yksityisyyden loukkaamisesta. Kuinka moni päätyy perunakellariin? Sitä emme tiedä.