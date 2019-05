Jo puolet suomalaisista lapsiperheistä on ottanut yksityisen sairauskuluvakuutuksen – lapsi vakuutetaan usein jo ennen syntymää

Nyt täytyy muistaa, meidät on jaettu eri ryhmiin esim. jos ulosotosta tai asiakasrekisteristä löytyy negatiivistä tietoa mikään vakuuttaja ei lähde vakuuttamaan sinua vaikka etukäteen suorittaisit maksun ei henkivakuutusta ei matkavakuusta ei kiinteistöön palovakuutusta eikä mitään ylimääräistä Ainut mikä näiden täytyy on liikennevakuutukset nekun on laissa määrätty. Tällaiset ihmiset on kuin kansalaisluottamuksensa menettäneet. Kaikki kun ei aina pysy hyväosaisena.