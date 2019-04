Jo lähes miljoona suomalaista täydensi viime vuonna veroilmoitustaan verkossa – Nämä asiat pitää ilmoittaa itse

Kansalaisten vastuulla on tarkistaa verottajan lähettämä esitäytetty veroilmoitus ja ilmoittaa omat vähennyksensä ja mahdolliset vuokratulonsa. Veronmaksajan keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo, että moni veronmaksaja on kaivannut mahdollisuutta antaa lisätietoja esimerkiksi vuokratuloistaan.

Verottajan mukaan veroilmoitusten täyttäminen netissä ei ole suomalaisille ongelma.

Henkilöverotusyksikön viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki Verohallinnosta kertoo, että viime keväänä 1,5 miljoonaa suomalaista täydensi veroilmoitustaan, ja heistä 60 prosenttia teki sen verkossa.

Yli 68-vuotiaista 80 000 täydensi veroilmoitustaan, ja heistäkin puolet teki sen sähköisesti.

Hietamäen mielestä veroilmoituksen täydentäminen on jopa helpompaa netissä kuin paperilla. Verohallinnon uudesta Oma Vero -palvelusta löytyvät kaikki henkilön veroasiat mätkyineen ja veronpalautuksineen.

– Tästä vuodesta eteenpäin sinne arkistoituu myös kunkin vuoden verotuspäätös, ja se toimii tietynlaisena arkistona. Ihmisten kannalta se on kätevämpi kuin paperi.

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo, että moni veronmaksaja on kuitenkin toivonut mahdollisuutta antaa lisätietoja esimerkiksi vuokratuloistaan.

– Siellä ei ole kenttää, jonne voisi kirjoittaa mitään. Vaikka ilmoituksen antaisi paperilla, sielläkään ei ole tilaa, jonne voisi mitään kirjoitella. Sellaista palautetta meille on tullut.

Ei enää lakanaa täydennettäväksi

Tänä vuonna suurin muutos veroilmoituksessa on se, että verottaja ei ole lähettänyt kansalaisille enää paperista ja taiteltavaa "lakanaa", kuten Verohallinnon väki sitä tuttavallisesti kutsuu.

Suomalaisten toivotaan hoitavan veroasiansa kokonaan verkossa. Jos veroilmoitusta haluaa täydentää yhä paperille, lomakkeet pitää hankkia itse.

– Tarvitsemansa lomakkeet voi tulostaa vero.fi -verkkosivuilta tai soittamalla palvelunumeroomme 029 497 030, josta lomakkeet ja kuoret voi tilata, Hietamäki sanoo.

Verottajan Oma Vero -verkkopalvelussa voi hoitaa lähes kaikki veroasiat samassa osoitteessa, myös veroilmoitusten tarkistamisen ja täydentämisen.

Verkossa suomalaisten esitäytetyt veroilmoitukset ovat olleet nähtävillä jo hetken aikaa, mutta postiluukusta viime vuoden verotiedot tipahtavat viimeistään tämän viikon aikana.

Hietamäki muistuttaa, että esitäytetyistä veroilmoituksista puuttuvat vuokratulot ja vähennykset.

– Ne pitää itse ilmoittaa.

Vähennyksistä apua mätkyihin

Vähennyksillä voi vaikuttaa jäännösveron määrään. Tyypillisiä vähennyksiä ovat kotitalousvähennys, matkakulut ja tulojen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Tulonhankkimiskuluja ovat esimerkiksi työhuonevähennys ja tietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset, jos konetta käyttää työn hoitamiseen.

Kodin ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään vuoden aikana tienatuista ansiotuloista. Matkakulujen omavastuuosuus on 750 euroa, ja niitä saa vähentää omavastuun jälkeen enintään 7 000 euroa.

Kotitalousvähennystä voi hakea kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä, kuten siivouksesta, lastenhoidosta, asunnon remontoinnista ja tietotekniikkalaitteiden asennuksesta. Kotitalousvähennyksen omavastuu on sata euroa.

Suurin osa suomalaisista hyväksyy esitäytetyn veroilmoituksen sellaisenaan. Viime vuonna noin seitsemän prosenttia haki kotitalousvähennystä, ja matkakuluja vähensi 17 prosenttia suomalaisista.

Keskeneräiset tiedot voi tallentaa lähettämällä lomakkeen

Hietamäki arvioi, että veroilmoitusta täydentäessä voi vierähtää muutama tunti, jos henkilöllä on paljon vuokratuloja ja vähennyksiä.

Varsinkin Airbnb-vuokratulojen kirjaamisessa riittää tekemistä. Jokaista yösijan vuokrannutta ei Hietamäen mukaan tarvitse kuitenkaan mainita nimeltä.

Osa on kokenut ongelmalliseksi myös sen, ettei verkkopalvelussa voi välillä tallentaa veroilmoituksen tietoja.

Verohallinnon Nilla Hietamäki on siitä tietoinen. Jos veroilmoituksen teko täytyy keskeyttää, hän neuvoo lähettämään keskeneräiset tiedot painamalla lähetä-nappia.

– Tietoja voi käydä täydentämässä omaan määräpäiväänsä asti. Vasta määräpäivien jälkeen ne käsitellään.

Määräpäiviä tänä vuonna ovat 7.5., 14.5. ja 21.5. Oma päivämäärä löytyy veroilmoituksesta.

Hietamäki huomauttaa, että tänä vuonna postitse lähetettävien paperilomakkeiden pitää olla jo määräpäivänä verottajalla.

– Postin kulkuun kannattaa varata neljä päivää eli käytännössä viikko. Oma Verossa tietoja voi käydä täydentämässä omaan määräpäivään asti.

Kotitalousvähennyksiä tekevillä dokumentit usein kateissa

Oma Vero -palvelu on ollut käytössä viime vuoden marraskuusta lähtien, ja palaute on ollut Hietamäen mukaan yli 80-prosenttisesti hyvää. Palvelun käyttäjiä on ollut paljon.

– Palvelussa pitää osata navigoida, mutta saamamme palautteen mukaan navigointi ei ole se ongelma.

Suurin ongelma veroilmoituksia täydennettäessä on yleensä se, että esimerkiksi kotitalousvähennystä tekevillä dokumentit ovat usein kateissa.

– Moni alkaa tässä keväällä miettiä, mitä kaikkea kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä onkaan teettänyt ja missä ne tositteet ovat: laskut, summat, y-tunnus, päivämäärät työn tilaamisesta ja laskun maksamisesta, Hietamäki luettelee.

Hän vinkkaa, että laskut löytyvät helposti verkkopankista ja yritysten y-tunnukset googlaamalla verkosta.

Moni jättää veroilmoituksen täydentämisen myös viime tippaan, ja osa on ehtinyt unohtaa vuoden aikana, miten vähennyksiä lasketaan.

Verottajalta neuvoja voi kysyä verkkosivujen chatissa. Hietamäen mukaan verottajalle voi myös soittaa. Valtakunnalliset palvelunumerot löytyvät vero.fi-sivuilta.

– Valtakunnallisella palvelunumerokuviolla varmistamme, että alan parhaat osaajat ovat tavoitettavissa.