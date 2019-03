Jo kolmannen vanhusten hoivakodin toiminta keskeytettiin – tuleeko keskeytyksiä lisää?

Ihan normaalia, että ei ole lääkelupia. Kaikillahan ne ovat kun ne on suoritettu opiskeluaikana. Vasta myöhemmin keksittiin tämä nykyrahastusmeininki. Meilläkin O-salossa Pomo ei anna tenttitunnuksia, koska siten saa vähentää kaikilta 5% palkasta, joka on laitonta ja Oulun kaupunki on joutunut maksamaan paljon niitä takaisin, mutta silti salassa vaan vähennetään. Mitä pienempi budjettisitä parempi Pomo. Meilläkin palvelukoti pyörii opiskelijoilla ja sijaisilla. Ei julkinen ole yhtään sen kummempi.