Jo ehdokasasettelu painottuu hyvätuloisiin, muistuttaa tutkija – Eduskunta tuskin koskaan on kansa pienoiskoossa

Tämä on edustuksellisen demokratian ongelma, jos se sellaisena halutaan nähdä.

Hyvätuloisia "köyhän asialla" olevia on toki edelleen, mutta on selvää, ettei kansanvalta toteudu tällä systeemillä kovin hyvin. Puhumattakaan jostakin EU:sta, jonka demokratiavaje on yleisesti tunnettu ja tunnustettu eikä vaalien äänestysprosentti anna oikein minkäänlaista legitimiteettiä sille.

Kansanvallan uhkaa on torjuttu myös muilla tavoin (esim. presidentin vahva asema). Mutta oli miten oli: meillä kansa pääsee käyttämään valtaansa kerran neljässä vuodessa, mutta se otetaan siltä välittömästi pois ja valtaa alkaa käyttää valikoitunut porukka, joka samaistuu helposti establismenttiin - ellei jo kuulu siihen..