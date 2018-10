Jemenissä sotiva Saudi-Arabia on Suomelle tärkeä kauppakumppani – EU penää avoimuutta kadonneen toimittajan tapauksesta

Sauditoimittaja Jamal Khashoggin katoamistapaus Turkissa on aiheuttanut ulkopoliittista painetta Saudi-Arabiaa kohtaan.

Washington Postiin kriittisesti Saudi-Arabian politiikasta kirjoittanut Khashoggi meni Turkissa Saudi-Arabian konsulaattiin 2. lokakuuta hoitamaan asioitaan, mutta häntä ole sen jälkeen nähty. Turkki on epäillyt, että Khashoggi olisi murhattu konsulaatissa.

Mystisesti kadonnut toimittaja on herättänyt enemmän huomiota viime päivinä kuin kolme vuotta jatkunut Jemenin sota, jossa Saudi-Arabia on mukana.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini painotti maanantaina EU:n ulkoministerikokouksen yhteydessä sitä, että sauditoimittajan katoamistapaus on selvitettävä.

– Ulkoministereiden kesken on konsensus siitä, että tapaukseen on saatava läpinäkyvyyttä ja selvyyttä. Saudi-Arabian on tutkittava asia yhdessä Turkin viranomaisten kanssa. Olemme Yhdysvaltalaisten ystäviemme kanssa samoilla linjoilla, Mogherini kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Suomen ulkoministeriön Lähi-idän ja Afrikan yksikön osastopäällikkö Leena-Kaisa Mikkola painottaa Suomen olevan tällä EU:ssa puhutulla linjalla.

– Kaikki EU-maat edellyttävät avoimuutta ja Saudi-Arabialta odotetaan toimia tapauksen selvittämiseksi, Mikkola sanoo.

Khashoggin katoaminen on jo aiheuttanut sen, että monet kansainväliset yritykset eivät osallistu Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa pidettävään investointikonferenssiin kuun lopulla. Suomesta ei ole menossa paikalle ainakaan virallista edustusta.

– Yksittäisiä suomalaisia voi olla paikalla, Mikkola pohtii.

Tärkeä kauppakumppani

Saudi-Arabia on Suomelle tärkeä kauppakumppani. Ulkoministeriön Lähi-idän ja Afrikan yksiköstä arvioidaan, että Saudi-Arabian ja Suomen tavarakaupan arvo on noin 300 miljoonaa euroa ja palvelukaupan arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Myös monet muut Persianlahden maat ovat Suomelle tärkeitä kauppakumppaneita.

Jemenissä käytävä sota ei ole kauppasuhteita Suomen ja Saudi-Arabian välillä juuri heikentänyt, eikä valtio voi kauppasuhteisiin Mikkolan mukaan suoraan vaikuttaa.

– Kaupalliset suhteet riippuvat yksityisten yritysten tekemästä viennistä ja tuonnista. Valtio ei ole suoraan mukana kauppasuhteissa. Saudi-Arabiallekin on hyvä eri kansainvälisissä foorumeissa välittää viestiä sodankäynnin säännöistä ja Jemenin humanitaarisesta tilanteesta. Puolustustarvikkeiden vienti alueelle on ollut enemmän esillä, Mikkola sanoo.

Valtio voi kuitenkin usein edesauttaa yritysten pääsemistä ulkomaisille markkinoille. Vienninedistämismatkat eri puolille maailmaa eivät ole kovin harvinaisia Suomen ministereille.

Viimeksi syyskuussa Suomesta on mennyt Saudi-Arabiaan kauppadelegaatio sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) johdolla kauppaamaan terveydenhuollon osaamista.

Kansainvälisen Punaisen Ristin komitea on arvioinut, että 22 miljoonaa jemeniläistä eli kolme neljäsosaa koko kansasta on avun tarpeessa. Kahdella kolmesta jemeniläisestä on pulaa ruoasta.

Punainen Risti ja YK ovat toistuvasti vedonneet sodan osapuoliin, että ne päästäisivät apua enemmän perille ja suojelisivat paremmin siviilejä. Saudi-Arabian johtamia ilmapommituksia on arvosteltu siitä, että niissä kuolee siviilejä.