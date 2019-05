Jättimäisiä datakeskuksia odotetaan yhä kolmella paikkakunnalla – Yhteydenpitoa Yhdysvaltoihin on ollut, joten toivo suurinvestoinneista elää

Torniossa, Sotkamossa ja Haminassa todetaan, että jättihankkeita ei ole haudattu, mutta konkreettista ei ole. Toimitusjohtaja Dale Hobbie sanoo sähköpostissa, että yhtiön edustajat ovat tavanneet Suomessa jo valtion edustajia ja yksityisiä toimijoita.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Suomeen suunniteltuja jättimäisiä datakeskushankkeita ei ole haudattu, vaan kolmella paikkakunnalla ollaan yhä odottavalla kannalla. Varmuutta jätti-investoinneista ei kuitenkaan edelleenkään ole.

Viime syksynä Suomessa kohahdettiin tietoa, jonka mukaan yhdysvaltalainen Silent Partner Group investoisi maahan neljä massiivista datakeskusta. Niiden yhteinen kapasiteetti vastaa noin kymmentä Googlen Haminan datakeskusta.

Keskuksia kaavaillaan Haminaan, Sotkamoon ja Tornioon, joista on pidetty yhteyttä yritykseen. Paikkakunnat ovat allekirjoittaneet yrityksen kanssa vaitiolosopimuksen, ja niissä odotetaan nyt kuumeisesti lisää tietoa Yhdysvalloista.

– Keskusteluja ollaan jatkettu, mutta mitään konkreettista uutta ei ole. Kunnan lupaviranomaisille ei ole tullut hakemuksia, jotka olisivat käsittelyssä, Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kertoo.

– Uutta tiedotettavaa ei ole. Kaikki on kiinni yrityksen aktiivisuudesta. Pallo on heillä, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen toteaa.

Yhtiön edustajat kävivät huhtikuussa Helsingissä

Silent Partner Groupin toimitusjohtaja Dale Hobbie kertoo sähköpostitse, että yhtiön edustajat kävivät huhtikuussa Helsingissä tapaamassa valtion edustajia ja yksityisiä teollisuustoimijoita. Hän ei ollut itse mukana sairaustapauksen vuoksi.

Datakeskusyhdistys FDCF:n eli Finnish Data Center Forumin puheenjohtaja Antti Laine toteaa, että yhtiö kävi Helsingissä kartoittamassa paikallisia toimijoita. Hän ei itse ollut paikalla. Ainakaan Sotkamon kunnanjohtaja ei ollut mukana tapaamisessa. Myöskään datakeskusinvestoinneista Business Finlandissa vastaava Alpo Akujärvi ei ollut.

Silent Partner Groupin toimitusjohtaja Dale Hobbie.

– Olen ollut puhelinyhteydessä Hobbien kanssa, mutta en ole häntä tavannut, enkä tiedä, että Business Finlandista muutkaan olisivat tavanneet. Asiat ovat olleet tiedonvaihtoa, eikä konkreettista kerrottavaa ole, Akujärvi kertoo ja toivoo hankkeiden etenemistä.

Antti Laine on viestittänyt perustietoa suomalaisista säännöksistä ja luvituksista, ja yritys on ottanut tietoa mielellään vastaan.

– Täytyy huomata, että palvelinkeskusalalle on tyypillistä, että investointi julkistetaan silloin, kun pohjustustyöt ovat pitkällä. Tämän kokoluokan hankkeilla valmisteluvaihe on pitkä. On positiivista, että yritys tekee kotiläksyt hyvin, Laine painottaa.

Torniosta sadan kilometrin päässä Ruotsissa on kymmeniä datakeskuksia

– Olemme tyytyväisiä, kun olemme nousseet kiinnostuksen kohteeksi. Meillä on sopiva alue ja hyvät energia- ja tietoliikenneyhteydet Ruotsiin, Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kommentoi.

Tornio on myös mukana Koillisväylän merikaapelin vetämisen selvityksessä.

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen.

– Torniosta sadan kilometrin päässä Ruotsin puolella on kymmeniä datakeskuksia. Meilläkin on mahdollisuudet saada investointeja, varsinkin jos saadaan merikaapeliyhteys.

Tornio on kaavoittanut juuri 70 hehtaarin alueen teollisuuspuiston. Nesteytetyn maakaasun satama eli LNG-terminaali on jo toiminnassa.

Torniosta lähteekin jo terveiset uudelle hallitukselle, jotta datakeskuksia saataisiin Suomeen.

– Suomessa energiavero on korkeimmasta päästä, mikä estää investointeja. Toivottavasti uusi hallitusohjelma muuttaisi energiaverotusta.