Jari Aarnio pääsi ääneen poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä: "On ihan main point, että tiedon antajan henkilöllisyys täytyy pysyä salassa"

Ei poliisijohto kirjaa rikosilmoituksiakaan eikä oulussa tutkimukset käynnisty vaikka rikosilmoituksia on tehty? Maan tapa ja vakavat rikokset jätetään "pimentoon". Miksi louhintaräjähteisiin liittyvät lain vastaisuus ja ympäristörikoksista tehdyt tutkimusvaatimukset katoavat tutkimattomina. Viranomaisten virkarikosten ja esteellisyyden vuoksi epäilyjä ei kirjata eikä tutkita. Miksi rikosilmoitukset muuttuvat kanteluiksi tai kansalaiskirjeiksi ”juttujen tappamista”. Laki edellyttää kirjaamaan aina tehdyn rikosilmoituksen ja poliisilla on esitutkintavelvollisuus, kun lakia on rikottu.