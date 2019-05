Ennakkoäänten laskenta on aloitettu kello 15 jälkeen sunnuntaina. Ennakkoäänestyksen tuloksen odotetaan valmistuvan kello 20 mennessä. Seuraamme jännittävän tuloslaskennan etenemistä ja tunnelmia tässä laajassa jutussa, johon illan aikana päivittyvät olennaisimmat uudet tiedot, kunnes vaalitulos on selvillä.

Europarlamenttivaalien vaali-illasta on ennakoitu jännittävää. Vaalipiirilautakunnat ovat aloittaneen ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä sunnuntaina kello 15 jälkeen. Laskennan alkaessa kunnista saapuneet ruskeat vaalikuoret oen avattu ja niiden sisällä olevat äänestysliput lasketaan. Ennakkoäänten tuloksia odotetaan kello 20 aikaan. Vaalitulos alkaa vahvistua kello 21 jälkeen. Ennakkokyselyiden perusteella vaalivoitosta käydään tiukka kamppailu puolueiden välillä.

Huhtasaari: ”Suomi ensin, sitten jääkiekko”

Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Apollo Live Clubilla Helsingissä jännitetään, saako puolue kasvatettua paikkamääräänsä nykyisestä kahdesta kolmeen. Alkuillasta tunnelma oli toistaiseksi melko varovainen. Paikalla oli joitain kymmeniä ihmisiä, ja alkuillassa monen pöytäseurueen puheenaiheena vaikutti olleen jääkiekko.

Puolueen eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari on kuitenkin yksi illan seurattavista ihmisistä, mikä näkyi myös siinä, miten media piiritti hänet heti saavuttuaan sisään.

– Katsotaan sitten, onko meillä kaksi vai kolme paikkaa, puolueen viestinnästä vastaava Matti Putkonen sanoi iltaseitsemältä.

– Kolme! yleisöstä vastattiin.

Eduskuntavaaleissa Satakunnan vaalipiirissä eniten ääniä saanut Huhtasaari saapui perussuomalaisten vaalivalvojaisiin puolisonsa Teemu Lämsän kanssa noin iltaseitsemältä.

– Olen seurannut, miten Belgiassa ja Itävallassa tulos on mennyt, ja siellä näyttää ihan hyvältä. Odottavalla ja jännittävällä kannalla, Huhtasaari sanoi Lännen Medialle saapuessaan vaalivalvojaisiin.

Hän myös tunnusti yleisölle jännittävänsä lyhyessä puheenvuorossaan.

– Nämä eivät ole pelkästään Suomen vaalit, Huhtasaari jatkoi yleisölle ja kertoi, ettei pahastu, jos ihmiset seuraavat kännyköiden näytöstä jääkiekko.

– Suomi ensin, sitten jääkiekko!, Huhtasaari heitti.

Hallitusneuvotteluja vaalipäivänä

Hallitusneuvotteluja käytiin myös eurovaalipäivänä. Sdp:n eurovaalivalvojaisiin Helsingissä saapunut hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.) kertoi, että puheenjohtajien pöydässä tehtiin sunnuntaina harppaus eteenpäin talouspolitiikan kokonaisuudessa. Rinne odottaa sdp:lle viimekertaisia eurovaaleja parempaa menestystä. Silloin vaalit menivät puolueella surkeasti.

Sdp sai vuoden 2014 eurovaaleissa vain 12,3 prosentin kannatuksen ja kaksi paikkaa. Heistä Miapetra Kumpula-Natri tavoittelee nyt jatkokautta, mutta Liisa Jaakonsaari ei ole enää ehdolla.

– Kolme paikkaa on nyt tavoitteena, mutta saattaa olla, ettei toteudu, Rinne sanoi kello 19:n jälkeen.

Antti Rinne oli aloittanut puheenjohtajana juuri ennen edellisiä eurovaaleja. Hän ajoi itseään sisään EU-asioihin lukemalla tuhatsivuista paperinivaskaa.

– Nyt en ole enää ollut EU-vaalitenteissä tuppisuuna kuten silloin.

Rinne sanoi päättävänsä lähipäivinä, kenestä tulee Suomen EU-komissaariehdokas. Paikka kuuluu pääministeripuolueelle. Rinne on puhunut naisehdokkaan puolesta, mutta ei ole ottanut kantaa nimiin.

Sdp:n eurovaalivalvojaisia vietetään Helsingissä yökerho Virgin Oilissa. Kun samassa paikassa vietettiin huhtikuussa sdp:n eduskuntavaalivalvojaisia, illan suurimmat aplodit sai Suomen naisten jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa tekemä voittomaali, joka videotarkastuksen jälkeen kuitenkin hylättiin.

Rinne ei ottanut kantaa, kumpi saa tänään valvojaisten kovimmat aplodit, sdp:n vaalitulos vai jääkiekko.

– Jos Suomi voittaa, varmaan tulee kovat aplodit.

"Odotan hyvää tulosta illalta"

Kokoomus viettää vaalivalvojaisia Helsingissä Ravintola Maxinessa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo olevansa pettynyt, jos kokoomus ei ole eurovaalien suosituin puolue.

– On se pettymys, jos niin kävisi. Odotan hyvää tulosta illalta, kun ajattelen gallupeja, meidän listaa, ehdokkaiden tekemää työtä ja asetelmaa, jossa kokoomus on mielestäni onnistunut puolustamaan vahvaa Euroopan unionia, Orpo kertoi Lännen Medialle saapuessaan vaalivalvojaisiin.

Kovaksi haastajaksi Orpo kokee Perussuomalaiset.

– Täytyy ottaa huomioon, että eduskuntavaaleissa nähtiin Perussuomalaisten kova nousu, joka on jatkunut gallupeissa sen jälkeen. Olemme kuitenkin olleet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta suosituin puolue eurovaaleissa, Orpo pohtii.

Kokoomuksen valvojaisissa on mukana puoluejohdon lisäksi useita eurovaaliehdokkaita. Monet ehdokkaat tulevat puolueen valvojaisiin vasta myöhemmin illalla. Esimerkiksi Sirpa Pietikäinen ja Petri Sarvamaa ovat paikalla ennakkotietojen mukaan kello 22 alkaen, jolloin vaalituloksen pitäisi olla melko selvä.

"On todennäköistä, että menetämme yhden paikan"

Keskustan vaalivalvojaiset ovat meneillään Helsingissä Apollonkadun puoluetoimistolla. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen pelkää, että puolue menettää kolmesta nykyisestä parlamentaarikon pestistään yhden.

– Kyllä se näillä viime aikojen kannatusmittauksilla on todennäköistä, että menetämme yhden paikan. Mutta tietysti lopulliseen tulokseen vaikuttaa äänestysprosentti eli miten olemme saaneet kannattajia liikkeelle.

Kaikkonen kertoo, että vaalikentillä on ollut hiukan vaikeuksia saada aikaan vaalitunnelmaa.

– Mutta sama homma on kuulemma ollut muillakin puolueilla. Eduskuntavaalit ja eurovaalit ovat liian lähekkäin toisiaan tänä keväänä. Tällainen tilanne on kerran 20 vuodessa ja nyt se sattui tälle vuodelle, hän toteaa.

Miten asemanne hallitusneuvotteluissa voi vaikuttaa tulokseen?

– Sitä on aika vaikea arvioida. Tuntuma on, että kentällä aika laajasti on pidetty hyvänä sitä, että meille tärkeitä asioita on idetty esillä ja pöydällä neuvotteluissa, eikä ole lähdetty niistä perääntymään, hän poihtii.

Kaikkonen sanoo, että heille on toivotettu tsemppiä vääntöihin. Vain aivan yksittäisiä kommentteja on kuulunut siitä, että olisi pitänyt olla oppositiossa.

Keskusta puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sai vastailla Facebookissa kiertävään viestiin. Siinä muistutetaan ja vertaillaan, että Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995 ja 2011. Molemmat vuodet olivat vaalivuosia ja kummallakin kertaa keskusta oli saanut kevään vaaleissa rökäletappion.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen odottivat jännityksellä ennakkoäänituloksia vaalivalvojaisissa.

Nyt sivustolla ihmetellään leikkisästi, että mitä jos tällä kertaa käy samoin. Keskustan tulos eduskuntavaaleissa oli historiallisen huono. Tietääkö se sitä, että Suomi saa kultaa?

– Ajattelen niin, että tänä keväänä keskusta on hoitanut oman leiviskänsä ja hoitakoot leijonat nyt omansa tänä iltana ja Suomelle maailmanmestaruuden. Vuonna 2023 toivomme, että voimme kääntää tilanteen, Pirkkalainen sanoo.

Edellisen kerran eurovaalit järjestettiin vuonna 2014. Tuolloin suurimpien puolueiden kannatus jakaantui seuraavasti: Kokoomus 22,6, keskusta 19,7, perussuomalaiset 12,9, sdp 12,3, vihreät 9,3, vasemmistoliitto 9,3 rkp 6,8 ja kristillisdemokraatit 5,2 prosenttia äänistä. Kansallinen Kokoomus ja Suomen Keskusta saivat kumpikin kolme paikkaa europarlamenttiin säilyttäen paikkamääränsä ennallaan.

Vihreiden valvojaisissa toivottiin kolmea paikkaa

Vihreiden vaalivalvojaisissa oli hiljaista vielä tunti ennen ennakkoäänten julkistamista.

Tuusulalainen Eija Brilli ja espoolainen Jani-Petri Martikainen odottelivat illan ohjelman alkamista. Kumpikin kuuluu Viite-yhdistykseen. Viite eli Tieteen ja teknologian vihreät ry on liittomuotoinen Vihreä liitto r.p:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa.

– Toivotaan, että vihreät saa kolme paikkaa, Brilli sanoo.

– Olisi positiivinen yllätys, jos kolme paikkaa tulee, Martikainen puolestaan toppuuttelee.

Martikainen on fyysikko ja hän kokee vihreät ammatin puolesta läheisimmäksi puolueeksi.

– Lisäksi arvopohjani on sama kuin vihreillä.

Samaa sanoo Brilli. Vihreät arvot tuntuvat omimmilta.

– Ympäristöasiat ovat sydäntä lähellä. Olen kotoisin Ylä-Savosta ja Talvivaaran kaivoksen ympäristötuhot saivat minut liikkeelle, Brilli kertoo heräämisestään vihreään liikkeeseen.

Miten äänet lasketaan?

Europarlamenttivaalien tuloksen määräytymisessä käytetään laskentamenetelmää, jonka mukaan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli vaaliliittoon kuulumattoman puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen koko maassa saama kokonaisäänimäärä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän. Vastaavasti toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen.

Viimeisessä laskennan vaiheessa kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Kyseistä listasta valitaan Euroopan parlamentin jäseniksi 13 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta.