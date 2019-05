Poronhoidon vuosittaisia välittömiä kustannuksia yhteiskunnalle ovat esimerkiksi

- 40 milj. euroa liikennevahinkoina

- 3 milj. euroa petovahinkoina

- 6,5 milj. euroa EU-tukina

Lisäksi valtion tukia annetaan paliskunnille, aitojen rakentamiselle, tai kalusto - ja materiaalihankintoihin. Poronhoitoa pääelinkeinonaan harjoittavia on Suomessa alle tuhat kappaletta. Kyseessä on siis yhteiskunnalle erittäin kallis ammatti.

Ehdotan, että poronhoito rajataan koskemaan vain sitä ammatikseen harjoittavia seuraavaksi viideksi vuodeksi. Tämän jälkeen purkitetaan loputkin porot, ja aletaan maksamaan poromiehille joka vuosi valtion tukea saman verran, mitä heidän aiemmin omistamiensa porojen myyntiarvo vuosittain on ollut. Ilmaista rahaa siis. Kuitenkin säästettäisiin miljoonia ja taas miljoonia euroja ja tuhansia autoja, jotka nyt ruttaantuvat porokolareissa. Säästetyt rahat laitettaisiin Lapin tieverkoston kunnostukseen.

Lopulta kaikilla olisi hyvä mieli. Olisi hyvät tiet. Arvokas ja herkkä arktinen luonto säilyisi myös tuleville sukupolville. Poromiehillä olisi suu messingillä aamusta iltaan, kun vähemmällä vaivalla saisi kohtuulliset tulot. Kaikki hyötyisivät.