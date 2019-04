Jäät jo petollisen heikkoja suuressa osassa maata – paksuus ei aina kerro jään kantavuudesta

Etelä-Suomessa järvien jäät ovat jo heikkoja, eikä maan itä- ja keskiosissakaan jään paksuus kerro totuutta jään kantavuudesta, kertoo hydrologi Jarkko Koskela Suomen ympäristökeskuksesta.

Keski- ja Itä-Suomessa jään rakenne on Koskelan mukaan aika pehmeää. Tämä merkitsee sitä, että vaikka havainnot antaisivat jään kokonaispaksuudeksi esimerkiksi 30–40 senttiä, se ei kuvaa jään kantavuutta samalla tavalla kuin keskitalvella.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa osa järvien jään kokonaispaksuudesta on haurasta kohvajäätä.

– Rakenteeltaan kova teräsjää muodostuu jään pinnasta alaspäin, kun taas kohvajää muodostuu jään pinnasta ylöspäin. Jos jääpeitteen päälle sataa lunta ja sitten vettä, syntyy vesi-lumi-sohjoa. Kun se jäätyy, sitä sanotaan kohvaksi. Se on rakenteeltaan erilaista, eikä ole kantavuudeltaan yhtä hyvää kuin teräsjää, Koskela kertoo.

Jäänmurtajat ahkeroivat yhä Perämerellä

Merialueilla Vaasasta etelään ja Suomenlahdella ei juurikaan ole enää jäätä, ja jos jäätä vielä jossain on, sille ei pidä mennä, kertoo jääasiantuntija Jouni Vainio Ilmatieteen laitokselta.

Vaasasta pohjoiseen on Vainion mukaan talvi niin merellä kuin rannallakin. Rantajäihin saattaa päivisin toki tulla avopaikkoja, joiden päälle voi yöpakkasten myötä muodostua ohut uusi jää.

– Toki on syytä olla varovainen, kun liikkuu (siellä), Vainio muistuttaa.

Perämerellä talvi Vainion mukaan jatkuu edelleen. Siellä suomalaisilla on neljä jäänmurtajaa avustamassa laivaliikennettä.

Lunta varsinkin Lapissa ja idässä

Lunta on tällä haavaa eniten Keski-Lapissa, jossa sitä on paikoitellen 70–80 senttiä. Lisäksi Lapissa on muuallakin yleisesti 50–60 sentin lumikerros, kertoo meteorologi Cecilia Karlsson Ilmatieteen laitokselta.

Myös Itä-Suomessa on paikkakuntia, joissa lumen syvyys on yli puoli metriä.

Lumettomia alueita on etenkin maan eteläosassa, joskin sieltäkin löytyy poikkeuksia. Esimerkiksi Espoon Nuuksiossa lunta on paikoin 16 senttiä.