Itsenäisyyttä juhlitaan presidentinlinnassa – Jenni Haukion koivusta valmistettu puku on vaalea ja pelkistetty

Presidentinlinnassa juhlitaan torstaina Suomen 101-vuotista itsenäisyyttä.

KUVA: Jukka Leinonen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio on pukeutunut juhlassa suomalaisesta koivusta tehtyyn pukuun.

Vaalea puku on pelkistetty ja suoralinjainen

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämä Ioncell-kuitu voidaan valmistaa puusta tai kierrätysmateriaalista.

– Ioncellistä tehty kangas tuntuu miellyttävältä. Siinä on kaunis kiilto, se värjäytyy hyvin ja laskeutuu kauniisti. Ioncell on upea materiaali, joka sopii myös arvokkaaseen pukuun, Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pirjo Kääriäinen on kuvaillut materiaalia.

Puvun ovat suunnitelleet Emma Saarnio ja Helmi Liikanen.

Ioncell-kuitu on ekologinen vaihtoehto paljon vettä ja viljelyalaa vaativalle puuvillalle, öljypohjaiselle polyesterille sekä viskoosille, jonka valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja.

Linnan juhlien teemana on tänä vuonna ympäristö ja ilmasto. Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle on kutsuttu aiempien vuosien tapaan noin 1700 vierasta. Juhlien teema näkyy kutsuvieraslistalla.