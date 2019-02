Itsemurhien yleisyys vähentynyt kolmanneksen vuodesta 1990 – köyhyyden vähenemistä pidetään yhtenä selityksenä

Syynä pidetään absoluuttisen köyhyyden vähenemistä ja parempaa pääsyä terveydenhuollon piiriin.

Itsemurhien yleisyys on laskenut maailmassa kolmanneksen sitten vuoden 1990, ilmenee laaja-alaisesta analyysista. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP. Tutkimuksessa löytyi iso ero henkensä ottavien naisten ja miesten välillä.

BMJ-lehdessä torstaina julkaistun artikkelin mukaan vuonna 2016 itsemurhan teki arviolta 817 000 ihmistä, missä on 6,7 prosentin kasvu vuoteen 1990 verrattuna.

Maailman väkiluku on kuitenkin kasvanut kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Global Burden of Disease -projekti sai selville, että iän ja populaation koon huomioon ottava luku putosi 16,6 itsemurhasta 11,2 itsemurhaan 100 000 asukasta kohden, missä on 32,7 prosentin lasku.

– Itsemurha on estettävissä oleva kuolema ja tämä tutkimus osoittaa, että meidän pitää jatkaa yrityksiämme estää itsemurha, sanoi Heather Orpana, tutkimuksessa mukana ollut Kanadan julkisen terveyden viraston tutkija AFP:n mukaan.

– Lisätoimilla me voisimme rajoittaa enemmän itsemurhiin kuolemia.

Joka vuosi 800 000 riistää itseltään hengen

Maailman terveysjärjestö WHO pitää itsemurhia kriittisenä terveysongelmana ja se arvioi 800 000 ihmisen riistävän itseltään hengen joka vuosi.

Nyt julkaistun analyysin takana on Institute for Health and Metrics Evaluation -ajatushautomo, jota rahoittaa osittain Bill ja Melinda Gatesin säätiö. Tutkimuksessa luokiteltiin itsemurhia syyn, paikan, iän ja sukupuolen mukaan. Käytössä oli satoja eri tilastoja.

Artikkelin mukaan itsemurha on kuitenkin edelleen useilla alueilla eri puolilla maailmaa johtavia syitä kuolemiin.

Vuonna 2016 menetettiin itsemurhien takia 34,6 miljoonaa vuotta elämää, kun verrataan itsemurhaajan ikää siihen, mikä on kyseisellä alueella keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä.

Poikkeuksena 15–19-vuotiaat

Miehet tekevät itsemurhan naisia todennäköisemmin kaikilla alueilla ja ikäryhmissä. Poikkeuksena ovat 15–19-vuotiaat. Syytä tähän ei tiedetä.

– Kuolleisuusluvut ovat yleisesti korkeampia miehillä, mutta vaihtelua miesten ja naisten välillä oli paljon riippuen iästä ja jopa maasta, Orpana sanoi.

Maailmanlaajuisesti miesten itsemurhien määrä on 15,6 kuolemaa 100 000 asukasta kohden, kun naisilla vertailuluku oli 7,0.

Itsemurhien määrän laskemisen syynä pidetään esimerkiksi absoluuttisen köyhyyden vähenemistä ja parempaa pääsyä terveydenhuollon piiriin.

Esimerkiksi Kiinassa itsemurhien määrä väheni jopa 64,1 prosenttia vuodesta 1990, kun taas Zimbabwessa niiden määrä on lähes kaksinkertaistunut samana ajanjaksona.

Suomessa itsemurhakuolleisuus pienentynyt

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa viime vuosien itsemurhien määrän kasvusta huolimatta itsemurhakuolleisuus on pienentynyt 10 vuodessa yli 20 prosenttia, miehillä 22 prosenttia ja naisilla 16 prosenttia.

Vuonna 2017 itsemurhan teki Suomessa 824 henkilöä, mikä on yli 30 itsemurhaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Itsemurhakuolleisuuden väheneminen on näkynyt selvimmin keski-ikäisillä. Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna korkeaa.