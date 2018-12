Itsemurhaa yrittäneiden jäähyväiskirjeet muistuttavat pitämään huolta läheisistä – kaksi sanaa voi joskus riittää estämään itsemurhan

Suomessa tehdään vuosittain yli 800 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on täällä suurempi kuin EU-alueella keskimäärin.

Arvioiden mukaan jopa kymmenkertainen määrä ihmisiä yrittää tehdä itsemurhan.

– Yrittäjiä on todella paljon. Nuoria naisia ja miehiä. Suurin osa heistä on tyytyväisiä, kun he eivät kuolleet, Suomen mielenterveysseuran kriisikeskustoimintojen johtaja Outi Ruishalme kertoo.