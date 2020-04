Israelilaisista appelsiineista löytyi EU:ssa kiellettyä torjunta-ainetta – yli 100 000 kiloa appelsiineja hylättiin

Israelilaisissa appelsiineissa on havaittu EU:ssa kiellettyä torjunta-ainetta bromopropylaattia. Tulli kertoo hylänneensä aineen takia noin 104 000 kiloa appelsiineja.

Tulli kertoo, että ensimmäinen appelsiinierä tutkittiin ja hylättiin helmikuussa. Tutkittu on kaikkiaan 16 erää appelsiineja, joista kahdeksan erää on hylätty.

– Aina uuden satokauden alkaessa tutkimme ensimmäiset Suomeen saapuvat erät. Koska löysimme ongelmia, valvontaa päätettiin jatkaa Israelin appelsiinin satokauden loppuun. Todennäköisesti katsomme myös seuraavaan satokauden tehostetusti, tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling kertoo.

Bromopylaatti on hyönteismyrkky, jota on käytetty sitrushedelmissä esiintyvien punkkien torjuntaan. Sen käyttö on ollut kokonaan kiellettyä EU:n alueella vuodesta 2011 lähtien, sillä sitä ei voitu osoittaa turvalliseksi.

Elintarvikkeiden kemiallisesta tutkimuksista vastaavan jaostopäällikkö Suvi Ojanperän mukaan bromopropylaattia ei ole ollut Tullin tutkimissa tuotteissa vuosiin.

– Sen ilmaantuminen tänä vuonna israelilaisiin appelsiineihin oli yllättävää, Ojanperä toteaa.

Tullin mukaan kauppoihin ovat päätyneet ainoastaan turvalliseksi todetut hedelmäerät. Määräystenvastaisten erien pääsy markkinoille kiellettiin.