Isokyrö on Suomen autoistunein kunta, jossa ajetaan yli 10 vuotta vanhoilla autoilla – Pohjois-Pohjanmaalla vähiten autoja Uudenmaan jälkeen

Autotiheys alhaisin kaupungeissa

Autotiheydessä on isot erot maakuntien välillä.

Tiheimmillään autokanta on Etelä-Pohjanmaalla, jossa on 582 henkilöautoa 1000 asukasta kohti.

Paljon autoja on myös Satakunnassa (565/1000as.), Pohjanmaalla (554), Kanta-Hämeessä (547), sekä Keski-Pohjanmaalla (531) ja Kainuussa (531).

Vähiten autoistuneita maakuntia Uudenmaan (425/1000 as.) ohella ovat Pohjois- Pohjanmaa (478), Pirkanmaa (485) ja Päijät-Häme (500).

Myös kuntien välillä autotiheydessä on suuria eroja. Vähiten henkilöautoja suhteutettuna asukaslukuun on suurissa kaupungeissa: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa ja Oulussa. Kun Isossakyrössä on 718 autoa tuhatta asukasta kohti, Helsingissä vastaava luku on 329.