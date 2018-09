Isoissa kaupungeissa aiempaa harvempi ehdolla seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaaleissa ehdokkaiden määrä on vähentynyt monissa suurissa kaupungeissa verrattuna vuoden 2014 vaaleihin. Kirkko julkisti ennakkotiedot suurten kaupunkien ehdokasasettelusta keskiviikkona.

- Nyt meillä on käytössämme vasta alustavia tietoja suurista kaupungeista. Tarkempaa tietoa niin suurista kaupungeista kuin koko maasta voimme antaa ensi maanantaina, seurakuntavaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira sanoo STT:lle.

Ehdokasmäärä laskussa kautta linjan

Hämeenlinnan seudulla ehdokkaiden määrä pysyy viime vaalien tasolla. Sen sijaan Turun ja Kaarinan, Tampereen, Jyväskylän sekä Rovaniemen seurakuntayhtymässä ehdokkaita on noin 10 prosenttia vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Helsingissä ehdokasmäärä on laskenut noin 7 prosenttia. Myös Joensuussa ja Oulussa ehdokkaita on vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

- Näppituntumalla näyttää siltä, että ehdokaslistoja on paikoitellen enemmän kuin aiemmin, eli voi olla, että on mietitty tarkemmin, mitkä teemat kiinnostavat ja miten profiloitua vaaleissa. Listojen määrä on siis voinut nousta vaikka harvempi on ehdolla, Piira sanoo.

Piira ei osaa vielä sanoa, kuinka monta paikkaa vaaleissa on tarjolla. Sekin selvinnee maanantaina.

Kolme miljoonaa äänioikeutettua

Alustavien tietojen mukaan nuorten, alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä on kasvanut hieman suurissa kaupungeissa, ainakin Oulussa ja Turussa. Turussa noin 12 prosenttia kaikista ehdokkaista on alle 30-vuotiaita.

- Pyysimme seurakuntia mainitsemaan, jos ehdokasasettelussa oli tapahtunut muutoksia. Oulu ja Turku kertoivat nuorista ehdokkaista, Piira sanoo.

Ehdokasasettelu seurakuntavaaleihin päättyi eilen. Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta. Äänestysoikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä eli noin kolmella miljoonalla ihmisellä. Äänestysprosentti on yleensä ollut 15:n paikkeilla.

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.