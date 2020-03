IS: THL:n johtaja korostaa, että korona tulee aiheuttamaan kuolleisuutta – "Tämä ei ole ikäihmisillä mikään hauska tauti"

THL:n terveysturvallisuuden johtaja, professori Mika Salminen kertoo Iltasanomien haastattelussa pitävänsä selvänä, että koronavirus tulee aiheuttamaan kuolonuhreja myös Suomessa. Riskiryhmässä ovat vanhusten lisäksi muun muassa syöpää, diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja tai astmaa sairastavat.

– Totta kai tulee kuolleisuutta, ei siitä ole kahta sanaa, ikävä kyllä. Tämä ei ole ikäihmisillä mikään hauska tauti. Sen takia juuri on oleellista, että ei mennä vanhustenpalveluihin ja huolehditaan siitä, että jos on lastenhoitotarvetta, se isoisä tai -äiti, ei ole ensimmäinen vaihtoehto, koska he ovat alttiita tälle taudille, Salminen sanoo.