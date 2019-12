Taloustietelijä Sixten Korkman ja toimittaja, viestintäalan vaikuttaja Maria Romantschuk ovat menneet naimisiin torstaina. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Häävalssinsa pari tanssi tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Linnassa. Juhlia isännöivät presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

– Kiitin Jenni Haukiota kättelyssä, että saamme tanssia häävalssin Linnassa, Maria Romantschuk kertoo IS:lle.

Nelisen vuotta seurustelleen pariskunnan juhlatanssi oli Leila-valssi.

– Kerroimme Linnassa muutamalle ystävälle häistämme. Olemme todella iloisia ja onnellisia.

Pariskunnalle tuli yllätyksenä, että häitä juhlitaan Linnassa. Hääpäivä oli Romantschukin mukaan päätetty jo paljon aiemmin.

Sixten Korkman on entinen Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja. Romantschuk on toimittajan uran lisäksi toiminut muun muassa presidentti Tarja Halosen lehdistöpäällikkönä. Viime vuodet hän on ollut Hanasaaren kulttuurikeskuksen ohjelmajohtaja.