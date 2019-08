Olen sanonut ministereille, että yksittäisten puheenvuorojen kommentointi julkisuuteen ei ole minusta kovin fiksua. En sitä itse tekisi.

En tiedä muistanko väärin, mutta Rinne itse on joutunut selittelemään sanomisiaan jatkuvasti.

Siinä Rinne voi olla oikeassa, että näitten ministereitten nokittelu loppuu...hallitus kaatuu!

Joopa joo, asioista on enimmäkseen päätetty....pienin ongelma on enää ratkaisematta, mistä rahat?

Konkurssi tulee, mutta velkaa ottamatta voi ajankohtaa siirtää.