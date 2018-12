IS: Poliisilla ei ollutkaan varmaa tietoa, oliko Saksassa karkuteillä oleva Oulun seksuaalirikosepäilty koskaan kiinniotettuna

Yllättävät käänteet yhden Oulun laajassa seksuaalirikosvyyhdessä epäillyn ulkomaalaistaustaisen miehen tapauksessa jatkuvat.

Mies liittyy nuoreen tyttöön Oulussa kohdistuneisiin pitkäkestoisiin seksuaalirikoksiin, joihin liittyen on vangittuna seitsemän muuta ulkomaalaistaustaista miestä.

Keskiviikkona Ilta-Sanomat kertoi, ettei Oulun poliisilla vastoin aiempia tietoja sittenkään ollut varmaa tietoa siitä, ottiko Saksan poliisi missään vaiheessa todella kiinni karkuteillä olevaa 25-vuotiaan miestä.

Poliisi kertoi aiemmin, että Suomen ja Saksan viranomaisten tietokatkoksen vuoksi mies olisi ehditty Saksassa päästää vapaalle jalalle.

Nyt hänestä on voimassa kansainvälinen etsintäkuulutus, mutta toistaiseksi epäiltyä ei ole tavoitettu.

Mies on Suomessa vangittu poissa olevana.

IS:n haastattelema Oulun poliisin rikosylikomisario Markus Kiiskinen sanoo, ettei poliisilla ole tarkempaa tietoa siitä, millä tavalla mies on ollut Saksan poliisin kanssa kontaktissa.



– Emme tiedä, onko hän ollut kiinniotettuna, pidätettynä ja mistä syystä.

Kiiskinen ei kuitenkaan syytä Saksan poliisia mistään virheestä.

– Tässä on tullut väärä tulkinta meille annetusta tiedosta. Emme tiedä kontaktin luonteesta. Emme tiedä sitäkään, onko hän ylipäätään koskaan ollut neljän seinän sisällä lukkojen takana Saksassa, Kiiskinen sanoo lehdelle.

– Me olemme toimineet viime viikolla sen tiedon varassa, mikä sieltä Saksasta on tullut ja siitä oli vedettävissä se johtopäätös, että hän olisi ollut Saksan viranomaisilla kiinni. Kun myöhemmin on selvitetty asiaa Oulun poliisilaitoksella ja keskusrikospoliisissa on käynyt ilmi, että hän ei ole ollut siellä kiinni fyysisesti vaan on ollut jonkinlaisessa kontaktissa Saksan poliisin kanssa.



Kiiskinen sanoo, että virheellinen tulkinta tehtiin Oulun poliisissa, ei KRP:ssä. Hän myöntää, että harmitus poliisissa on ollut kova sekaannuksen takia.

Kiiskinen sanoo uskovansa, että mies ennemmin tai myöhemmin tavoitetaan ja saadaan Suomeen.