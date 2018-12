IS: Poliisilla ei ollutkaan varmaa tietoa, oliko Saksassa karkuteillä oleva Oulun seksuaalirikosepäilty koskaan kiinniotettuna – Ministeri vaatii selvitystä

Kansainvälistä yhteistyötä edellyttävä rikostutkinta on aika monimutkaista. Luovutuspyynnöt, perusteet, logistiikka ym. pitää hallita. Ja pitää olla nopea liikkeissä mutta faktat varmasti tiedossa. Saksassa on tyystin erilainen systeemi, ja saksalaiset ovat hyvin byrokraattisia pilkun viilaajia, eivätkä he tee mitään jos on luovutuspyynnössä on ollut virheitä. Epäillystä henkilöstä olisi pitänyt laatia kv-etsintäkuulutus heti kun hänet yhdistettiin juttuun eli eli ennen kuin hänet vangittiin poissaolevana. Rikosperusteinen luovutuspyyntö olisi pitänyt lähettää Saksaan heti vangitsemispäätöksen jälkeen. Aikaa on hukattu, ja mikäli kaveri on jo luikkinut Italiaan tai Kreikkaan niin silloin hänet voidaan unohtaa.