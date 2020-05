IS: Ministeriö lieventämässä ikäihmisten liikkumisohjeistusta – esimerkiksi läheisiä voisi tavata ulkona huolehtien turvavälistä ja hygieniasta

No niin. Ei pitänyt olla puoluepoliittista hommaa, mutta nyt näyttää, että hallitus on säikähtänyt vanhusten komentelusta aiheutuvia poliittisia vaikutuksia. Meinasi karata käsistä, ja tulla nelkytluvun leiriajan ihmisten sukupuolenmukainen erottelu työleireillä. Alkoi maistua jo kansallis-sosialistiselta diktatuurilta. Valta on edelleen oikein kohdelluilla äänestäjillä.