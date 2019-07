IS: Liikennelääketieteen professori pitää uutta pistekohtaista nopeusvalvontaa älyttömänä – "Homma on lähtenyt täysin lapasesta"

Kerrankin joku puhuu asiaa. Tai sanotaan suoraan, että asian puhuja pääsee sensuurin läpi. Eli mediakin tunnustaa että sakkotulot on nykyliikennevalvonnassa pääasia. Kukaan ei edes tuo julki lukuja siitä onko oikeasti turvallisuus parantunut missään kohdassa missä kameravalvonta on otettu käyttöön. Poliisin toimintaakin on ohjattu pitkään sakkotulobudjetit edellä eikä todellisen turvallisuuden kannalta. Palsternakka on vain ja ainoastaan valtion kemreeri, jonka tehtävänä on turvata tulot eikä hänellä ole mitään turvallisuustavoitetta.

Tämä kaikki on kyllä tiedetty jo pitkään mutta päästäkää oikeasti läpi jo todellinen tieto elkääkä sensuroiko kritiikkiä! Se lienee lehdinstön tehtävä eikä olla varsinkaan valtion viestintuoja vaan vallan vahtikoira!