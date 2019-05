IS: Ilkka Kanerva ja Elina Kiikko menivät lauantaina naimisiin – "Oli sopiva aika solmia liitto"

Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ilkka Kanerva on mennyt naimisiin, kertoo Ilta-Sanomat.

Kanerva on solminut lauantaina avioliiton hänen pitkäaikaisen kumppaninsa Elina Kiikon kanssa. Lehden mukaan Kiikko vaihtoi sukunimensä Kanervaksi.

Kanerva kertoo IS:lle, että pari vihittiin kirkollisin menoin. Häissä olivat paikalla lähisukulaiset ja ystävät.

Pairskunta on ollut yhdessä 20 vuotta. Kanerva kertoo heidän päättäneen aikoinaan, että kahden vuosikymmenen yhdessäolon jälkeen on aika mennä naimisiin.



– Olemme olleet yhdessä tuon ajan, joten nyt oli siis sopiva aika solmia liitto, kansanedustaja sanoo lehdelle.

Vuodesta 1975 eduskunnassa istunut Kanerva on Suomen kaikkien aikoijen pitkäaikaisin kansanedustaja. Kanerva on myös moninkertainen ministeri, ja hänelle on myönnetty ministerin arvonimi.