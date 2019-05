IS: Espoolaismiehen epäillään käyttäneen kymmeniä tyttöjä hyväksi sosiaalisessa mediassa – uhreja eri puolilla Suomea

Kolmekymppistä espoolaismiestä epäillään sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo Ilta-Sanomat.

Lehden mukaan Länsi-Uudenmaan poliisin tutkinnassa on laaja lapsiin kohdistunut hyväksikäyttövyyhti. Uhreina on noin neljäkymmentä alaikäistä lasta, joista nuorimmat ovat poliisin mukaan noin kymmenvuotiaita ja vanhimmat lähellä suojaikärajaa.

Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Max Bock kertoo Ilta-Sanomille, että miehen epäillään houkutelleen lapsia sosiaalisessa mediassa seksuaalissävytteiseen kommunikaatioon.

Bockin mukaan alustana on melkein kaikissa tapauksissa ollut Instagram-palvelu, jossa mies on lähestynyt lapsia ja aloittanut keskustelun, joka on muuttunut seksuaalissävytteiseksi.

Poliisi kertoo Ilta-Sanomille, että rikoksiin ei sisälly fyysistä kanssakäymistä ja että grooming kuvaa hyvin tapahtumien luonnetta. Poliisin mukaan tämän hetkisten tietojen mukaan vaikuttaa siltä, etteivät epäilty ja uhrit ole tavanneet kasvokkain.

Bock kertoo Ilta-Sanomille, että kaikki uhrit ovat eri puolilla Suomea asuvia tyttöjä. Tekojen epäillään tapahtuneen vuonna 2018 ja alkuvuodesta 2019.

Tapaus tuli poliisin tietoon alkukeväästä yhden asianomistajan otettua yhteyttä poliisiin. Epäilty on otettu kiinni ja hänet on vangittu maaliskuun alussa todennäköisin syin epäiltynä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Bock kertoo Ilta-Sanomille, että laajan juttukokonaisuuden esitutkinta on vasta alkuvaiheessa.