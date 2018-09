Kannattaisiko liittojen odottaa lakiesitys, mitä oikeasti on tulossa ja mikä on kokonaisuus, ennen kuin alkaa rähisemään? Tietenkin on kaikkien palkansaajien etu, jos työttömät saadaan jollain konstilla töihin. Yhteiskunnan sosiaali etuus kulut laskee, jolloin veroja voidaan keventää, sekä työttömyysvakuutus maksut laskee työttömien vähentyessä. Näin kaikille jää enemmän käteen palkasta. Taitaa YTK saada uusia jäseniä, monelle työt maistuu, sekä ylityöt joita nyt on tarjolla. Hox. Tämä irtisanomis pykälä koskee vain alle 20hlö firmoja!

Ps. Ammattiliittojen toiminta myös verolle, jos kerran tasa-arvoa haetaan!