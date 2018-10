Irtisanomislakikiistaan haetaan ratkaisua piilossa julkisuudelta – tässä ovat tähän mennessä esitetyt vaihtoehdot

Katsomaan a-studiota tänään. Korkman puhui asiaa ja kehotti hallitusta ottamaan järjen äyttöön. Sikäli mikäli se on mahdollista. Toi hyvin esiin vuoden 2016 neuvottelut jotka Suomen yrittäjät torppasi. Kukahan se sitä painostusta on käyttänyt hallitusta kohtaan. Sama yritystukien kohdalla silloin lobbarina ek. Mutta kun ihmisen muisti on lyhyt ja valikoiva ja on saatu amerikasta mallia niin minkäs teet niin näinkin voi asiat mieltää kuten sinä. Nostele sinä vaan maataloustukia ja katovahinkokorvauksia ja tutki taktorikatalogia. Sillähän se suomi nousuun.