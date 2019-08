IPCC:n maankäyttöraportti: Eläintuotannon rooli maankäytössä on saatava roimasti pienemmäksi

Mitä ennen on syöty jos ei lihaa? Ja lannastahan tehdään nykyään kaasua autoihin jotka ovat päästöttömiä... Taitaa olla myöhäistä rykiä kun on lannat hoisuissa....ja jääkausi tulee vaikka tehtäis mitä, se on fakta. Tulee uudet napajäät. Sama kierto on ollut tällä pallolla kymmeniä tuhansia vuosia. Ajan kohta on vain tällä hetkellä huononemaan päin..... mutta rahat saadaan kerättyä kaikilta ja köyhiä koskee eniten. Tämä nykypäivän suunnitelmat tulevaisuudesta tappaa työn teon ja matkailun ja tavaroiden ja ihmisten liikkumisen... mihinkään.