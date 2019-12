Insinööriliitto: Nokia purki luottamusmiehen työsopimuksen lakon jälkeen – ammattiliiton mukaan kyseessä oli kosto

Ellei yhtiö kykene selkeästi toteen näyttämään, että kyseisen laitteen käytöstä voimassa oleva ohjeistus kieltää laitteiden sammuttamisen, irtisanominen on laiton. Jos mustaa valkoisella löytyy, tulee punnittavaksi tahallisuus. Jos mitään näyttöä tahallisuudesta ei löydy, kyllä irtisanominen varsin kiikkerällä pohjalla on. Jos laitteen sammuttaminen kerran aiheuttaa merkittävän vahingon, tulisi siinä olla valvonta ja hälytys, jos näin ei ole, laitetta on vaikea osoittaa kriittisen tärkeäksi. Tainnut taas jollakin pomolla vaan pinna katketa, ja on pitänyt löytää sijaiskärsijä.