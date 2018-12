Inga Söderin asunnossa syttynyttä tuhoisaa tulipaloa käsiteltiin käräjäoikeudessa – laulajalle 45 päiväsakkoa

Laulaja Inga Söderille luettiin syytteet yleisvaaran tuottamuksesta Oulun käräjäoikeudessa tiistaina iltapäivällä. Syynä on laulajan asunnossa marraskuussa 2016 syttynyt tulipalo.

Syyttäjän mukaan palo sai alkunsa tuikkulyhdyssä olevasta lämpökynttilästä, joka oli jätetty palamaan lipaston päälle ilman valvontaa.

Tulipalo tuhosi pahoin Söderin vuokra-asunnon. Lisäksi savua levisi rappukäytävään ja ylemmissä kerroksissa sijaitseviin huoneistoihin. Useita ihmisiä altistui savulle.

Syyttäjä toteaa, että Söderin teko on ollut omiaan aiheuttamaan yleistä hengen ja terveyden vaaraa. Hän vaatii Söderille sakkorangaistusta.

Inga Söder kiistää olleensa huolimaton ja syyllistyneensä menettelyllään rikokseen. Hänen mielestään hänen vuokra-asunnossaan syttynyt tulipalo oli täysin yllätyksellinen ja sattumanvarainen tapahtuma.

Söder myöntää polttaneensa kynttilää asunnossa, mutta hänen mukaansa se oli lasisessa tuikkulyhdyssä ja metallisella palon kestävällä alustalla.

– Se oli sammumaisillaan. Hän vietti vielä pitkän aikaa asunnossa ennen kuin hän poistui sieltä, Söderiä puolustava asianajaja Markus Pöhö kuvaili oikeudelle.

Puolustuksen käsityksen mukaan tuikkulyhty on jostain syystä räjähtänyt Söderin lähdön jälkeen niin, että se on haljennut ja tämän jälkeen aiheuttanut tulipalon.



Vakuutusyhtiö vaati Söderiltä yli 45 000 euron edestä korvauksia, jotka se on maksanut asunnon omistajalle. Söder kiisti myös korvausvaatimuksen. Hänen mielestään se olisi pitänyt hylätä tai vähintäänkin sovitella niin, ettei summa ylittäisi 10 000 euroa.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Söderin varomattomasta käsittelystä 45 päiväsakkoon. Vakuutusyhtiön korvausvaatimukset hylättiin.

Söder kertoi Kalevalle tulipalon jälkeen, että oli ollut pois asunnosta vain lyhyen ajan, kun hän oli käynyt hakemassa debyyttialbuminsa painosta tulleita versioita postista. Laulaja sai palaneesta asunnosta talteen vain mummonsa perintösormuksen.

Juttua muokattu kello 16:39: Oikeus tuomitsi Söderin varomattomasta käsittelystä, ei yleisvaaran tuottamuksesta, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.