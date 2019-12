Influenssaepidemia on alkamassa – tartuntoja tavattu kaikenikäisillä eri puolilla Suomea

Jätin ottamatta rokotteen. Asenteeseeni on vaikuttanut se että narkolepsia mikä johtui taannoisesta rokotteesta on monilla todellinen vaiva. Mutta yllättävän vaiettu. Influenssaa en ole sairastanut moneen vuoteen, vaikken ole ottanut rokotetta ja olen aina ollut koko koulussa tai töissä. Flunssa kyllä on tullut ehkä kerran talvessa. Kärsitään pois.