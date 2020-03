Infektiolääkäri: Karanteenin pelko on voinut pidätellä flunssaisten Italian-matkaajien näytteenantoa – "On mahdollista, että meillä on Suomessa ihmisiä, joilla jo tietämättään on tämä tauti"

"On mahdollista, että meillä on Suomessa ihmisiä, joilla jo tietämättään on tämä tauti."

Suomessa todettiin lauantaina neljä uutta koronavirustartuntaa, ja tartuntojen kokonaismäärä Suomessa nousi 19:ään, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi.

Kaksi uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa ja kaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Kaikki lauantaina todetut uudet tartunnat kytkeytyvät Pohjois-Italiaan. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektiolääkärin Pertti Arvola pelkää, ettei kaikkia Italiasta peräisin olevia tartuntoja ole välttämättä saatu kartoitettua.

– Pohjois-Italiassa on mitä ilmeisimmin ollut paljon suomalaisia hiihtolomilla. Kuinka hyvin joka ikinen heistä flunssataudin tullessa pintaan ottaa yhteyttä? Voi vain kuvitella, että kaikki eivät suinkaan, sanoo Arvola.

Hänen mukaansa osa oireita saaneista ehkä ajattelee, että heillä ei työn vuoksi tai jostain muusta syystä ole varaa kahden viikon karanteeniin.

– On mahdollista, että meillä on Suomessa ihmisiä, joilla jo tietämättään on tämä tauti, Arvola arvioi.

Perheitä ei eroteta tartuntatapauksissa

Kaikki lauantaina kerrotuista koronavirustartunnan saaneista ovat miehiä. Sairaanhoitopiirit kertovat miesten olevan hyvässä kunnossa, ja heitä on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona.

Jos tartunnan saanut ihminen on perheellinen, ei häntä eroteta perheestään. Taysin Arvolan mukaan ajatus on se, että perheenjäsenet ovat jo muutoinkin altistuneet virukselle.

– Perheen sisäistä erottelua ei ole yksinkertaista tehdä, eikä se ole käytännössä toteutettavissakaan. Meillä ei Suomessa ole mitään systeemiä, mihin ihmiset pistetään, jollei heillä itsellään ole kakkoskämppiä, Arvola sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on tiedossa noin 20 ihmistä, jotka ovat altistuneet nyt todetuille uusille tartunnoille. Hus ei julkaise tarkkoja lukumääriä, mutta kertoo, että altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.