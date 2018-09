Ilves-fanit olisivat halunneet jatkaa juhliaan, vaikka laiva jäi kiinni järvenpohjaan

Sisävesilaiva M/S Tampereen kuljettamat Ilves-fanit olisivat halunneet jäädä laivaan jatkamaan voitonjuhliaan, vaikka laiva oli jäänyt keulastaan kiinni järvenpohjaan, kertoo laivan päällikkönä tapahtumahetkellä toiminut Juho Syrjä.

Hämeenlinnasta Tampereelle matkalla ollut M/S Tampere ajautui myöhään lauantai-iltana pois reitiltään ja jäi keulastaan kiinni pohjaan Vanajavedellä Akaassa. Aluksen kyydissä olleet 19 matkustajaa ja viisi miehistön jäsentä evakuoitiin yöllä mantereelle. Kukaan ei loukkaantunut haverissa.

- Ilves-fanit olisivat halunneet jatkaa juhliaan laivassa aamuun asti, mutta totta kai oli järkevämpää lähettää heidät palolaitoksen kyydillä satamaan ja bussilla kotiin, Syrjä sanoi STT:lle.

Ilves-fanit olivat olleet Hämeenlinnassa seuraamassa Ilveksen ja HPK:n ottelua, joka päättyi Ilveksen 4-3-voittoon.

Syrjän mukaan lauantain haveri johtui siitä, että veden pinta Vanajavedellä oli noin puoli metriä alempana kuin normaalisti. Navigointia vaikeutti Syrjän mukaan myös se, että lähin väylämerkki oli lokinjätösten peitossa, minkä vuoksi sen heijastimet eivät näkyneet normaalisti pimeässä syysillassa.

"Ei mainittavampaa törmäystä"

Haveri tapahtui kapean Jumusensalmen länsipuolella vähän sen jälkeen, kun laivareitti oli alittanut Tampereen ja Helsingin välisen moottoritien sillan.

Suurempaa dramatiikkaa tapaukseen ei Syrjän mukaan liittynyt, sillä aluksen vauhti oli tapahtumahetkellä hyvin alhainen eikä pohjaan osuminen aiheuttanut mainittavampaa törmäystä.

Syrjän mukaan pohjaan kiinnijääminen ei ole aiheuttanut laivaan vuotoja eikä painautumia ja näillä näkymin laivan risteilyt jatkuvat normaalisti. Sukeltaja kävi lauantaiaamuna tarkastamassa laivan kunnon ennen kuin laivaa alettiin hinata irti matalikolta.

- Käymme varmuuden vuoksi vielä telakalla tarkastamassa, ettei tästä aiheutunut mitään vahinkoja, Syrjä kertoo.

Syrjä uskoo, että M/S Tampereen seuraava, ensi viikonlopuksi buukattu risteily voidaan hoitaa sovitusti. Aluksen risteilykausi jatkuu hänen mukaansa itsenäisyyspäivään saakka.

Ei käyttöä ambulansseille

Pelastuslaitos sai tapauksesta hälytyksen lauantai-iltana hieman puoli kahdentoista jälkeen. Viialan satamaan hälytettiin ambulansseja ottamaan vastaan evakuoituja matkustajia, mutta ambulansseille ei ollut käyttöä.

Päivystävä palomestari Matti Willman kertoi myöhään illalla, että evakuointiolosuhteet järvellä olivat hankalat pimeyden ja melko kovan tuulen takia.

Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotti puoli kolmen jälkeen sunnuntain vastaisena yönä, että kaikki aluksella olleet on saatu evakuoitua ja matkustajat on siirretty linja-autolla Tampereelle.

M/S Tampere on 30-metrinen alus, jolla tehdään muun muassa tilausristeilyjä. Laivassa on ravintola ja kokoustila. Vuonna 1957 rakennettua risteilijää on entisöity vuosina 2001, 2014 ja 2017.