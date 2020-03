Olisi outoa, jos valtion ylimmät toimielimet eivät keskustelisi erinäisistä vaihtoehdoista koronakriisin mahdollisimman tehokkasta hoidosta. Nyt on mediassa haluttu rakentaa draamaa keskustelun ympärille. On nähtävissä, että nykyinen koronakriisiryhmän työ ei ole paras mahdollinen. Keskustellaan vaihtoehdoista sen sijaan, että syytellään keskustelun käynnistämisestä. Tilanne on niin vakava, että poliittinen riitely ja nokittelu pitäisi unohtaa.