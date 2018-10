Iltalehti: Sininen tulevaisuus on saanut käyttöönsä perussuomalaisten entisen säätiön

Perussuomalaisten Tukisäätiö on nykyään JRT-säätiö.

Perussuomalaisista loikannut hallituspuolue Sininen tulevaisuus on saanut käyttöönsä perussuomalaisten entisen säätiön, kertoo Iltalehti. Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin on 9. lokakuuta merkitty muutos, jonka myötä vuonna 2006 perustettu Perussuomalaisten Tukisäätiö on nykyään JRT-säätiö.

Aikaisemmin säätiö kulki nimellä SMP:n tukisäätiö, joka perustettiin vuonna 1990.

JRT-säätiön hallituksessa on puheenjohtaja Raimo Vistbackan lisäksi myös sinisten puolustusministeri Jussi Niinistö sekä ulkoministeri Timo Soini.

Vistbackan mukaan säätiön tarkoituksena on auttaa vähävaraisia ja sivuraiteelle joutuneita. Vaikka säätiö haluaisikin tukea sinisten toimintaa, siihen ei säätiön sääntöjen mukaan ole mahdollisuutta vielä neljään vuoteen, Iltalehti kirjoittaa.

– Säätiöllä ei kuitenkaan ole säätiön ja Perussuomalaiset rp:n kanssa 20.6. 2018 allekirjoitetun sopimuksen mukaan oikeutta ryhtyä tukemaan säätiön sääntöjen mukaan toista rekisteröityä puoluetta 4 vuoteen ao. sopimuksen allekirjoittamisesta, lukee JRT-säätiön sääntöjen kolmannessa pykälässä.