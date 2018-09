Iltalehti: Jani Toivola nostaa korotettua kulukorvausta tyhjillään olevasta Riihimäen-asunnostaan, vaikka asuu Helsingissä

Onsevaan hyvä että kansanedustajat ovat alkaneet ristiin käräyttelemään toisiaan puljaamisista vaalien lähestyessä, ties mitä vielä paljastuukaan. Ei varmaan tarvitse taas kauaa odottaa, kun joku tietty instanssi tilaa halutunlaisen tutkimuksen, missä Suomi on paras maa asua, vähiten korruptoitunut, parasta koulutusta ja terveyden hoitoa jne... Ikävää myöntää että ennemmin tai myöhemmin kaikista kansanedustajista tulee oman maan asukkaiden huijareita, puolueesta riippumatta, tämä on pakko johtua kansanedustuslaitoksen mädännäisyydestä. Vaaleilla valitut ovat saaneet äänestäjiensä luottamuksen, ja he järkiään pettävät äänestäjänsä, tällä on seuraus ja se näkyy monella tavoin työpaikoilla, puljaaminen omaan pussiin on tavallista, puhutaan toista ja tehdään toista. Saa siinä työyhteisössä yrittää henkeä nostattaa tilaamalla elämäntapavalmentajia luennoimaan tai nuotioiltoja järjestelemällä.