Iltalehti: Hallitus valmistelee korotusta lapsilisiin

Miksei tältä hallitukselta löytyisi rahaa lapsilisänkorotuksiin, eilen iltalehti uutisoi että tämä hallitus nosti eilen puoluetukea 6 miljoonalla eurolla ja on nyt yhteensä yli 35 miljoonaa euroa. Kyllä kait sitä rahaa jossain on. Tämä on se konsti jolla käänneetään huomiota kun suunnitellaan että tehtäis jotain vähempiosaisten eteen. Jos puolueet ei pärjää ilman tukea niin ne on niiden oma ongelma. Edellinen hallitus laski sitä, ja nyt nostetaan uudestaan.