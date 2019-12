Ilotulitteiden myynti on aloitettu – Tukes muistuttaa, että katsojienkin kannattaa varautua suojalaseilla

Juuri äskettäin ensimmäinen paukahdus kuului naapurista. Itselle ilotulitteet on ok silloin, kun niiden ampuminen on sallittu, mutta onko aivan pakko kiusata paukkuarkoja ihmisiä (esim. herkät vauvat, kehitysvammaiset, vanhukset) ja eläimiä (lemmikit ja luonnoneläimet) lähes viikon mittaisella paukuttelurupeamalla. Lisäksi jos vielä huolehdittais, ettei raketteja anneta alaikäisille, etenkään niitä isoja, jotka lentävät matkan päähän. Ja ei ammuta autoja kohti, autoista, kauppojen ovien edessä, kerrostaloasuntojen oven edessä, koulujen seiniin, naapurin postilaatikkoon tai mihinkään muuallekaan, jossa se voi haitata toisen ihmisen omaisuutta tai terveyttä.